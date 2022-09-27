Главная » Новости

Отечественная ОС Astra Linux появится в китайских ноутбуках Hiper Workbook

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Разработчики ОС Astra Linux в будущем хотят расширить количество партнеров-вендоров, чтобы устанавливать отечественный софт на другие ноутбуки.

В следующем месяце ретейлер «Ситилинк» начнет продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной Astra Linux, а также офисным и мультимедийным пакетом.

На ноутбуке будет присутствовать все самое необходимое для работы и учебы.

ОС Astra Linux появится на шести моделях ноутбуков. В планах ГК «Астра» расширить количество вендоров, которые на свои компьютеры начнут устанавливать российское ПО.

Также в планах разработчиков увеличить число розничных сетей.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.