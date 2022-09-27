Отечественная ОС Astra Linux появится в китайских ноутбуках Hiper Workbook

Разработчики ОС Astra Linux в будущем хотят расширить количество партнеров-вендоров, чтобы устанавливать отечественный софт на другие ноутбуки.

В следующем месяце ретейлер «Ситилинк» начнет продажи ноутбуков Hiper Workbook с предустановленной Astra Linux, а также офисным и мультимедийным пакетом.

На ноутбуке будет присутствовать все самое необходимое для работы и учебы.

ОС Astra Linux появится на шести моделях ноутбуков. В планах ГК «Астра» расширить количество вендоров, которые на свои компьютеры начнут устанавливать российское ПО.

Также в планах разработчиков увеличить число розничных сетей.