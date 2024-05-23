Отечественная компания Fplus сделала планшет с поддержкой четырех разных ОС

Фирма Fplus, российский производитель электроники, представила обновленный планшет под названием Т1100-Rus на конференции ЦИПР-2024.

Новинка оснащена мобильной операционной системой «Ред ОС М», которая является третьей зарегистрированной ОС и совместима с данным планшетом.

Ранее была подтверждена совместимость с «Авророй» и «РОСА Мобайл». Кроме того, на планшет можно устанавливать операционные системы с открытым исходным кодом на базе AOSP. T1100-Rus называют универсальным устройством, которое предоставляет гибкость при создании мобильного рабочего места.

«Ред ОС М» — это отечественная операционная система для мобильных устройств, объединяющая в себе два режима работы: мобильный и режим настольного компьютера.

Официальный магазин RuStore является основным источником приложений и предлагает доступ к более чем 40 000 сервисам и мобильным играм. Все приложения проходят проверку на наличие вредоносного кода с помощью технологий «Лаборатории Касперского» и проходят ручную модерацию.

Планшет Fplus T1100-Rus оснащен большим 11-дюймовым экраном с соотношением сторон 4:3 и аккумулятором емкостью 8000 мАч, обеспечивающим до 8 часов работы. В устройстве установлен восьмиядерный процессор, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

С помощью чехла-клавиатуры, подключаемого через интерфейс POGO, планшет может быть использован в качестве альтернативы ноутбуку. T1100-Rus включен в реестр Министерства промышленности и торговли России.

Fplus имеет собственные производственные мощности в Подмосковье, что позволяет выпускать до 500 тысяч различных устройств ежегодно при максимальной загрузке.

Источник