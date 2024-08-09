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Отечественная «Гравитон» анонсировала мини-ПК с RTX 4060

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Российская компания «Гравитон» представила новый мини-ПК, который оснащен дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 4060. Это первая модель такого типа на российском рынке, которая предлагает высокую производительность в компактном корпусе.

Отечественная «Гравитон» анонсировала мини-ПК с RTX 4060

Мини-ПК предназначен для использования в малых и домашних офисах и имеет процессоры Intel Core i5 и i7, а также оперативную память DDR5. Эти характеристики делают его подходящим для задач, требующих мощной графики.

Ранее «Гравитон» выпускал только мини-ПК с интегрированными графическими ядрами, поэтому новая модель заполняет пробел на рынке корпоративных устройств.

Она также оснащена эффективной системой охлаждения, что обеспечивает нормальную температуру даже при высокой нагрузке и низкий уровень шума.

Сергей Гендрих, руководитель отдела клиентской вычислительной техники «Гравитон», отметил, что устройство создано в ответ на потребности рынка и будет полезно для удаленных рабочих мест. Прием заявок на поставки начнется до конца третьего квартала 2024 года.

Источник: Гравитон.

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