Отчёт: серия Samsung Galaxy Note ушла в прошлое и больше никогда не вернется

В новом отчете говорится, что Samsung решила полностью отказаться от серии Galaxy Note, полностью прекратив ее разработку и считая ее историей. Серия также была исключена из годового плана производства на 2022 год, и ее дизайн будет включен в следующую итерацию серии Galaxy S. Все это делается для увеличения продаж складных телефонов Samsung.

Новости о серии Samsung Galaxy Note просто отказываются умирать, хотя с момента последнего выпуска прошло больше года. Хроники начались в прошлом году, когда начали поступать сообщения о том, что Samsung убивает линейку Note и позволяет ей поглощаться серией S. Однако вскоре выяснилось, что слухи о кончине Galaxy Note были сильно преувеличены, потому что официальный представитель Samsung подтвердил, что новое устройство Galaxy Note появится в 2021 году.

Но сейчас почти конец 2021 года, и пока нет никаких признаков того, что в этом году будет выпущен какой-либо телефон серии Note. Единственным флагманским предложением от Samsung в 2021 году была серия S21, а S21 Ultra даже с поддержкой стилуса.

Тем не менее, другой официальный представитель Samsung недавно подтвердил, что дата выпуска нового устройства Galaxy Note теперь назначена на 2022 год. Эта новость кажется немного неуместной, учитывая, что грядущее устройство Galaxy S22 Ultra уже было объявлено настоящим преемником. до Note 20 Ultra, в комплекте с квадратным дизайном и слотом для S Pen.

Собирая все вместе, получается, что сам Samsung не может определиться с серией Note.

Тем не менее, вера Samsung в серию Fold вовсе не лишена смысла. В первой половине 2021 года компании уже удалось продать около 2,3 миллиона складных устройств по всему миру. Это не считая очень успешного Galaxy Z Flip3 5G, который был выпущен только во второй половине 2021 года.

Отказ от серии Note должен предложить Samsung увеличенные производственные мощности для своих складных устройств, особенно серии Z Flip — серии, которую компания планирует продать 13 миллионов единиц в следующем году.

А что касается тех, кому уже не хватает серии Galaxy Note, будет приятно узнать, что фактически было исключено только название Note. Наследие серии будет продолжено с Galaxy S22 Ultra , который, как предполагают утечки, унаследует большинство функций от Galaxy Note 20 Ultra и, возможно, даже предложит больше.