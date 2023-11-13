Отчет: продажи серии Xiaomi 14 достигли 1,4474 миллиона единиц

Новый флагманский мобильный телефон Xiaomi, Xiaomi 14 Pro, достиг впечатляющего успеха с момента его появления, установив рекордные продажи и став самым популярным смартфоном на Android в Китае.

В период с 31 октября по 10 ноября, согласно данным Wall Street Insights, было продано 1,4474 миллиона смартфонов из серии Xiaomi 14. Этот показатель стал новым рекордом для флагманских смартфонов премиум-класса от Xiaomi.

Xiaomi также является единственным производителем смартфонов в Китае, который продемонстрировал положительный ежемесячный рост на рынке смартфонов. Его ежемесячный рост составил впечатляющие 8,9%, превысив месячный рост Apple на 0,8%.

Huawei и Honor заняли второе и третье места по доле рынка соответственно. Тем не менее обе компании отметили снижение своей доли рынка по сравнению с предыдущим месяцем. Доля рынка Huawei сократилась с 14% до 13%, а доля рынка Honor снизилась с 13,2% до 12,8%.

Базовая модель смартфона из серии Xiaomi 14/Pro предлагается по цене 3999 юаней. Также доступна специальная версия Xiaomi 14 Pro Titanium за 6499 юаней, обладающая теми же 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти, что и стандартная модель, и остающаяся идентичной ей в дизайне и функциональности.