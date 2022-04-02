Отчет: Будущие складные MacBook/iPad могут использовать панель LG OLED

В феврале аналитик DSCC Росс Янг сказал, что Apple «исследует идею складных ноутбуков». Затем Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что будущим продуктом может стать гибрид MacBook/iPad с сенсорной клавиатурой.

Хотя этот складной MacBook/iPad не ожидается по крайней мере до 2025 года, новый отчет предполагает, что LG Display может поставить панель для этого будущего устройства.

Согласно The Elec , LG «сотрудничает с Apple для разработки еще одной складной OLED-панели», которая «разрабатывается для планшетов и ноутбуков с ультратонким стеклом в качестве окна крышки вместо полиимида».

Этот лакомый кусочек появляется в истории о том, как LG Display поставляет HP 17-дюймовые складные OLED-панели для ноутбуков в этом году. При размере 17 дюймов и 11 дюймов в сложенном виде он имеет разрешение 4K. Издание отмечает, что эта панель, представленная на последней выставке CES, поддерживает сенсорный ввод и поддержку стилуса и предназначена для ноутбуков, планшетов и мониторов.

Хотя The Elec говорит, что LG «сотрудничает с Apple», это показывает, что этот складной MacBook/iPad все еще находится на ранней стадии своего развития.

Ранее DSCC сообщал , что Apple «похоже, не торопится выходить на рынок складных смартфонов». Что касается будущего складного MacBook/iPad, Apple только что появилась в дорожной карте DSCC для складных ноутбуков. Вот что написал Янг пару месяцев назад:

Мы слышали, что есть интерес к самому большому размеру, около 20.x». Этот размер может создать новую категорию для Apple и привести к продукту действительно двойного назначения, ноутбуку с полноразмерной клавиатурой в сложенном виде и для использования в качестве монитора, когда он не сложен и используется с внешней клавиатурой. Он также может поддерживать разрешение UHD/4K или даже выше для этого размера. Временные рамки, вероятно, позже 2025 года, хотя это может быть 2026 или 2027 год.

После этого отчета Марк Гурман из Bloomberg написал в своем информационном бюллетене Power On :

«Компания могла бы использовать складной 20-дюймовый экран, прикрепленный к физической клавиатуре, или просто использовать одну сторону дисплея в качестве виртуальной клавиатуры. Мне сказали, что Apple действительно изучает складной гибрид MacBook/iPad с двумя экранами, который будет использовать второй подход. Он обменяет физическую клавиатуру и трекпад на полностью сенсорный экран».

Интересно узнать, что этот складной MacBook/iPad все еще находится в разработке, хотя пользователям не следует ожидать ничего конкретного в ближайшие несколько лет.