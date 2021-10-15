Особенности нового MacBook Pro: все, что известно на данный момент

С обновленным дизайном MacBook Pro от Apple, который, как считается, останется всего в нескольких днях от анонса на мероприятии Apple «Unleashed», мы собрали все последовательные слухи из наших новостей, чтобы составить полную картину функций и обновлений, которые появятся в долгожданной компании. новые ноутбуки.

Надежность каждого источника различается, поэтому к некоторым из обсуждаемых по слухам функций, возможно, придется отнестись с недоверием.

При этом слухи о MacBook Pro в этом году были очень последовательными, с такими источниками, как Минг-Чи Куо, Марк Гурман из Bloomberg и Dylandkt, представляющими очень похожую картину новых машин.

14-дюймовые и 16-дюймовые модели с одинаковой производительностью на обеих машинах.

Более тонкие лицевые панели и отсутствие логотипа MacBook Pro под дисплеем.

Мини-светодиодные дисплеи с ProMotion и разрешениями 3024 x 1964 и 3456 x 2234 , что обеспечивает более высокую контрастность и яркость , а также более плавное движение на экране .

Веб-камера 1080p для улучшенных видеозвонков по сравнению с 720p на текущих моделях.

Более плоский дизайн, больше похожий на дизайн iPhone 12 и iPhone 13 .

Шесть портов , включая два порта Thunderbolt и порт зарядки MagSafe на левой стороне устройства, а также порт HDMI, порт Thunderbolt и устройство чтения SD-карт на правой стороне устройства. Это означает, что ожидается три порта Thunderbolt , на один меньше, чем на текущих моделях MacBook Pro высокого класса.

Нет сенсорной панели OLED с полноразмерными физическими функциональными клавишами .

Чип «M1X» с 10-ядерным процессором, который имеет восемь высокопроизводительных ядер и два энергоэффективных ядра , а также варианты графических процессоров с 16 и 32 ядрами и поддерживает до 64 ГБ ОЗУ .

Улучшенная тепловая конструкция для 14-дюймовой модели, отражающая улучшения, которые были внесены в 16-дюймовую модель в 2019 году, включая увеличенную тепловую трубку и радиатор, а также добавленные термопрокладки.

Режим высокой мощности для дополнительного повышения производительности при отсутствии подключения к источнику питания.

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти в стандартной комплектации в базовых конфигурациях.

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти в стандартной комплектации в базовых конфигурациях. Батарея большего размера для 14-дюймовой модели и немного меньшая батарея для 16-дюймовой модели по сравнению с текущими моделями.

Зарядка MagSafe, как и старые модели MacBook Pro , теперь отличается более высокой скоростью зарядки и переработанным блоком питания .

Общий обзор слухов о переработанном MacBook Pro дает хорошее представление о многих предстоящих обновлениях и о том, чего пользователи могут в значительной степени ожидать от новых машин, когда они будут официально представлены. Специальное мероприятие Apple «Unleashed» состоится в понедельник, 18 октября, на котором, как ожидается, будут анонсированы новые модели MacBook Pro.