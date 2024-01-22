Основные камеры Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с vivo X100 Pro

Блогер YouTube-канала TechTablets провел сравнение нового флагмана Samsung и vivo X100 Pro в условиях различных съемок.

По мнению блогера, в части видеосъемки он предпочитает южнокорейский флагман, так как у него лучше детализация, общая картинка, звук и стабилизация.

Однако это относится только к дневной съемке, так как ночью качество картинки лучше на vivo X100 Pro, особенно благодаря меньшим шумам.

В отношении фотосъемки нет однозначного лидера. Блогеру больше понравились селфи и портретные снимки на Galaxy S24 Ultra, так как на vivo X100 Pro используются слишком агрессивные эффекты бьютификации.

В обычных фото на основную камеру оба гаджета снимают примерно одинаково.

Однако, макросъемка однозначно лучше реализована на vivo X100 Pro. Кроме того, китайский аппарат выигрывает при съемке на большом расстоянии.

Ночью также победа за vivo X100 Pro, так как фотографии получаются более детализированными, с широким динамическим диапазоном и меньшим количеством шума.