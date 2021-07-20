Основные характеристики Xiaomi Mi Pad 5 представлены на плакате

Ожидается, что Xiaomi анонсирует серию планшетов Mi Pad 5 в августе. Вероятно, компания может анонсировать новые планшеты вместе с Mi C11, Mi MIX 4 и MIUI 13 в ближайший месяц. Плакат с планшетом появился на Weibo, чтобы раскрыть его дизайн и основные характеристики.

Плакат показывает, что Mi Pad 5 работает на Snapdragon 860, который является тем же чипом, который питает смартфон POCO X3 Pro. Задняя панель планшета вроде бы оснащена парой камер и светодиодной вспышкой.

Вид спереди Mi Pad 5 показывает, что он оснащен ультратонкими лицевыми панелями, что кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой для планшета. Экран поддерживает разрешение 2K и частоту обновления 120 Гц.

Согласно недавней утечке, компания может сначала анонсировать вариант Mi Pad 5 с чипсетом Snapdragon 870. Ожидается, что эта модель будет оснащена 48-мегапиксельной основной камерой и, вероятно, будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Вариант со Snapdragon 860 может появиться чуть позже. Ожидается, что в нем будет установлена ​​12-мегапиксельная основная камера и гораздо более медленная технология быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Обе модели, вероятно, будут оснащены 11-дюймовым (10,95-дюймовым) дисплеем. Предполагается, что новое устройство Xiaomi с номером модели 2017119DC, которое недавно было одобрено органом TENAA, может быть одним из планшетов серии Mi Pad 5.

Источник — Astera.