Vivo анонсирует смартфоны Vivo S10 и Vivo S10 Pro в среду. В преддверии запуска телефон был замечен с ключевыми характеристиками в консоли Google Play. Более того, видео, появившееся на Weibo, показывает, что его задняя часть чувствительна к ультрафиолетовому свету.

Список Play Console подтверждает, что Vivo S10 Pro оснащен чипом Dimensity 1100 и 12 ГБ оперативной памяти. Устройство поддерживает разрешение Full HD+ и загружается под управлением ОС Android 11.

Дисплей S10 Pro имеет более широкую выемку, в которой, вероятно, находится 44-мегапиксельная система двойной селфи-камеры. На задней стороне телефона находится тройная камера, которую ведет 108-мегапиксельная камера.

Ожидается, что устройство будет иметь до 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Недавно он был замечен на выставке TENAA с аккумулятором емкостью 3970 мАч и, вероятно, будет поставляться с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Что касается Vivo S10, он, вероятно, будет иметь те же характеристики, что и S10 Pro. Единственное существенное различие между ними может заключаться в том, что ваниль может иметь 64-мегапиксельную систему с тремя камерами.

Возвращаясь к S10 Pro, видео, появившееся на Weibo, показывает, что его градиентная синяя задняя панель может становиться темнее при воздействии ультрафиолетового света. Кроме того, в видео также показано, как УФ-свет используется для нанесения рисунка на заднюю часть корпуса устройства.

Источник — Astera.