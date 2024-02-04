Основные характеристики смартфона Redmi A3 раскрыты до его анонса

Под брендом Redmi совсем скоро будет представлен новый смартфон, которым окажется преемник модели Redmi A2.

Некоторые продавцы уже запустили прием предзаказов на Redmi A3 и раскрыли его технические характеристики.

Один из главных аспектов, которые привлекают внимание, — это пересмотр дизайна Redmi A3. Он имеет стеклянную заднюю панель и новый круглый модуль камеры, напоминающий дизайн серии Realme 11 Pro.

Смартфон оснащен 6,71-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 400 нит. Покупатели смогут выбрать из трех цветовых вариантов: черного, синего и зеленого.

Что касается камеры, то Redmi A3 будет оснащен 13-мегапиксельной основной камерой на задней панели и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Смартфон будет иметь аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт. Внутри Redmi A3 будет установлен процессор MediaTek, сопровождаемый 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и дополнительными 4 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Устройство будет предлагать 128 ГБ памяти eMMC 5.1 с возможностью расширения через отдельный слот для карт microSD. Операционная система будет базироваться на Android 13 (версия Go), специально адаптированной для бюджетных смартфонов.

Смартфон будет поддерживать две SIM-карты, 4G, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0 и различные системы спутниковой навигации. Он также будет иметь аудиоразъем 3,5 мм, а для зарядки будет использоваться порт USB Type-C.