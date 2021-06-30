Ходят слухи, что Realme скоро анонсирует смартфон Realme GT Master Edition 5G в Китае. Предполагается, что телефон Realme с RMX3366, который недавно был показан с полными спецификациями и изображениями на TENAA, может быть выпущен в Китае как Realme GT Master Edition 5G. Накануне запуска аналитик поделился ключевыми характеристиками смартфона.

Утечка показывает, что Realme GT Master Edition будет иметь 6,5-дюймовый дисплей, который будет поддерживать частоту обновления 90 Гц. Мобильная платформа Snapdragon 870 будет присутствовать под капотом устройства.

Основная камера телефона может иметь тройные камеры на 108 мегапикселей + 13 мегапикселей + 2 мегапикселя. Он может поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт.

Рекомендуется переварить вышеуказанную утечку с недоверием, поскольку она не полностью соответствует списку RMX3366 в TENAA. Внешний вид TENAA показал, что телефон имеет 6,55-дюймовый дисплей AMOLED FHD + с изогнутыми краями и сканер отпечатков пальцев на экране. Он имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его задняя камера имеет систему с тройной камерой 50-мегапикселей ( Sony IMX766 ) + 16-мегапикселей (Sony IMX481) + 2-мегапикселей (черно-белый объектив).

Чип будет сопровождаться до 12 Гб LPDDR4x памяти и до 256 ГБ УФС 3.1 хранения на устройстве. Ожидается, что батарея емкостью 4500 мАч будет поддерживать зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

О цене Realme GT Master Edition 5G ничего не известно. Вполне вероятно, что компания проведет презентацию телефона в начале июля в Китае. Ожидается, что компания также анонсирует ноутбук Realme Book вместе с телефоном Master Edition.

Источник — Astera.