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Основные характеристики Realme GT Master Edition 5G просочились перед запуском

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Ходят слухи, что Realme скоро анонсирует смартфон Realme GT Master Edition 5G в Китае. Предполагается, что телефон Realme с RMX3366, который недавно был показан с полными спецификациями и изображениями на TENAA, может быть выпущен в Китае как Realme GT Master Edition 5G. Накануне запуска аналитик поделился ключевыми характеристиками смартфона.

Утечка показывает, что Realme GT Master Edition будет иметь 6,5-дюймовый дисплей, который будет поддерживать частоту обновления 90 Гц. Мобильная платформа Snapdragon 870 будет присутствовать под капотом устройства.

Основные характеристики Realme GT Master Edition 5G просочились перед запуском

Основная камера телефона может иметь тройные камеры на 108 мегапикселей + 13 мегапикселей + 2 мегапикселя. Он может поставляться с аккумулятором емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт.

Рекомендуется переварить вышеуказанную утечку с недоверием, поскольку она не полностью соответствует списку RMX3366 в TENAA. Внешний вид TENAA показал, что телефон имеет 6,55-дюймовый дисплей AMOLED FHD + с изогнутыми краями и сканер отпечатков пальцев на экране. Он имеет 32-мегапиксельную переднюю камеру, а его задняя камера имеет систему с тройной камерой 50-мегапикселей ( Sony IMX766 ) + 16-мегапикселей (Sony IMX481) + 2-мегапикселей (черно-белый объектив).

Основные характеристики Realme GT Master Edition 5G просочились перед запуском

Чип будет сопровождаться до 12 Гб LPDDR4x памяти и до 256 ГБ УФС 3.1 хранения на устройстве. Ожидается, что батарея емкостью 4500 мАч будет поддерживать зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.

О цене Realme GT Master Edition 5G ничего не известно. Вполне вероятно, что компания проведет презентацию телефона в начале июля в Китае. Ожидается, что компания также анонсирует ноутбук Realme Book вместе с телефоном Master Edition.

Источник — Astera.

Realme GT Master Edition 5G
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