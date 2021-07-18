Несколько недель назад произошла утечка информации о смартфоне Realme GT Master Edition. Позже у телефона была дата запуска, то есть 21 июля, и только недавно появились слухи, что будет еще один более дорогой брат, получивший название Realme GT Explorer Master Edition. Хотя некоторые из его характеристик уже были раскрыты, свежий снимок экрана страницы настроек телефона показывает некоторые подробности.

Судя по картинке, Realme GT Explorer Master Edition работает под управлением Android 11 из коробки. Кажется, поверх него загружается пользовательский интерфейс Realme v2.0. Подтверждено, что устройство будет поставляться с чипсетом Qualcomm Snapdragon 870 и будет иметь 12 ГБ оперативной памяти. Смартфон также имеет виртуальную оперативную память объемом до 3 ГБ.

Как было сказано ранее, номер модели телефона — RMX3366, и он поддерживает функцию затемнения постоянного тока. В то время как скриншот от лидера Weibo раскрывает спецификации, утечка рендеринга из OnLeaks демонстрирует телефон во всей красе и дополнительно подтверждает прозвища серии GT Master.

Устройство выглядит идентично Realme GT Master Edition, но имеет светодиодные фонари в форме таблеток. Стоит отметить, что версия GT Master имеет номер модели RMX3361. Что касается его характеристик, это будет телефон среднего класса с Snapdragon 778G и 8 ГБ оперативной памяти. Телефон будет иметь экран с частотой 120 Гц, аналогичный Explorer Master Edition. Ожидается, что он будет иметь 64-мегапиксельную тройную заднюю камеру и аккумулятор емкостью 4300 мАч.

Источник — Astera.