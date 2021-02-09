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Основные характеристики нового смартфона Redmi K40 раскрыли до анонса

10.02.2021 02:41

Это стало возможным благодаря опубликованному в сети скриншоту MIUI 12, где отобразили информацию о грядущей новинке.
Таким образом, основные характеристики нового смартфона Redmi K40 раскрыли до анонса, который состоится 25 февраля.

Так, в смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 870, а дополнят его 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Предположительно, будут у модели и другие конфигурации памяти, при этом ее минимальная стоимость окажется ниже 400 долларов.

Диагональ экрана новинки составит 6,81 дюйма, а разрешение — 2К (3200 х 1440 пикселей). Частота обновления дисплея будет 120 Гц.

Сам экран в смартфоне будет плоским, а в его вырезе расположится камера на 30 Мп. На задней панели камера получит четыре модуля, среди которых датчики на 108, 8, 5 и 2 Мп.

Что касается батареи, то она получит емкость 4 500 мАч. Некоторые специалисты предположили, что с такими характеристиками и стоимостью аппарат может стать хитом на рынке смартфонов.

Основные характеристики нового смартфона Redmi K40 раскрыли до анонса

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