Основные характеристики грядущего смартфона POCO F5 Pro раскрыли до дебюта

Инсайдерам удалось выяснить, какие характеристики получит новый смартфон POCO F5 Pro.

Источником стал инсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar), который сообщает, что аппарат будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Объем оперативной памяти составит 8 или 12 Гб, а встроенной памяти предложат 256 Гб.

Что касается камер, то основная будет оснащена датчиками на 64, 8 и 2 Мп, а фронтальная получит модуль на 16 Мп. Дисплей будет OLED диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2К и частотой обновление 120 Гц.

Кроме этого, известно об установленной MIUI 14 на базе Android 13 и наличии сканера отпечатков пальцев под экраном. За автономную работу будет отвечать батарея на 5 500 мАч с поддержкой 67-ватной зарядки.