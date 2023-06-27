Основатель Telegram Павел Дуров запустит в мессенджере формат сторис

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал скорое появления в мессенджере популярной в мире функции.

В своем канале Дуров написал:

«В течение многих лет наши пользователи просили нас внедрить Stories в Telegram. Более половины всех запросов на новые функции, которые мы получаем, связаны со Stories».

Stories уже протестировали в Telegram, но пока только среди участников команды разработчиков мессенджера.

«В целом, после внутренних тестов Stories даже самые большие скептики в нашей команде начали ценить эту функцию. Мы уже не можем представить Telegram без нее» — пишет Дуров.

Также основатель Telegram отметил, что пользователи свои Stories смогут оформлять надписями и стикерами, картинки и короткие ролики можно будет закреплять от 6 до 48 часов, этот параметр будет настраивать автор.

Stories в Telegram находится на финальном этапе тестирования и уже в следующем месяце функцию откроют для пользователей.