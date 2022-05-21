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Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал раскладной Galaxy Z Fold 3 самым удобным смартфоном

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Миллиардер рассказал, что он пользуется Android-смартфоном, и более того, он владеет Samsung Galaxy Z Fold 3.

По словам основателя Microsoft Билла Гейтса, которые приводит портал AndroidAuthority,  Samsung Galaxy Z Fold 3 является самым удобным смартфоном среди тех, которыми он когда-либо пользовался.

Миллиардер говорит, что устройство позволяет ему заменить и портативный компьютер и телефон. Между тем такое заявление удивило многих журналистов, ведь компания выпускает Microsoft Surface Duo 2.

С другой стороны Microsoft и Samsung давно сотрудничают и в смартфонах корейской компании используются сервисы Microsoft, а сервис Your Phone имеет много эксклюзивных функций для телефонов Galaxy.

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