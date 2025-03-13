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Ошибка в iPhone угрожает 1,4 млрд пользователей: Apple призывает обновить iOS

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Apple обнаружила критическую уязвимость в системе безопасности iPhone, затрагивающую около 1,4 миллиарда устройств. Уязвимость в движке браузера Safari позволяет злоумышленникам получить доступ к пользовательским данным.

Компания уже выпустила обновление iOS 18.3.2 и iPadOS 18.3.2, которое устраняет эту проблему. Апдейт доступен для загрузки и установки через раздел «Обновление ПО» в настройках iPhone. Процесс обновления прост и занимает всего несколько минут.

Обновление доступно для всех iPhone, начиная с iPhone XS, а также для различных моделей iPad, включая iPad Pro 13, iPad Pro 12,9 третьего поколения и новее, iPad Pro 11 первого поколения и новее, iPad Air третьего поколения и новее, iPad седьмого поколения и новее, а также iPad Mini пятого поколения и новее.

 

Источник: ixbt

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