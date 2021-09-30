Ошибка сообщений iOS 15 приводит к удалению сохраненных фотографий

Согласно многочисленным жалобам, которые мы слышали от читателей MacRumors и пользователей Twitter, серьезная ошибка в приложении сообщений iOS 15 может привести к удалению некоторых сохраненных фотографий.

Если вы сохраните фотографию из цепочки сообщений, а затем продолжите ее удаление, при следующем выполнении резервного копирования iCloud фотография исчезнет.

Несмотря на то, что изображение сохраняется в вашей личной библиотеке фотографий iCloud , похоже, что оно все еще связано с приложением «Сообщения» в iOS 15, и его сохранение не сохраняется после удаления потока и резервного копирования в iCloud.

Чтобы воспроизвести эту ошибку, необходимо предпринять следующие шаги:

Сохраните фотографию из беседы в Сообщениях в Фотопленку. Убедитесь, что фотография была сохранена. Удалите цепочку сообщений, из которой была получена фотография. На этом этапе фотография все еще будет в вашей «Библиотеке фотографий iCloud». Выполните резервное копирование в «iCloud», и фотография исчезнет.

Это вызывает беспокойство, потому что у большинства пользователей функция резервного копирования «iCloud» остается включенной, и это происходит автоматически. Если вы регулярно удаляете цепочки сообщений, если есть фотография, которую вы хотите сохранить, вы не сможете сохранить ее при включенном резервном копировании iCloud‌. Мы протестировали эту ошибку на iPhone под управлением iOS 15.1 beta 2, и наша фотография была удалена после удаления цепочки сообщений и выполнения резервного копирования «iCloud», поэтому проблема еще не решена в текущей бета-версии.

До тех пор, пока эта ошибка не будет исправлена, если вы загрузили фотографии из приложения «Сообщения», вы должны убедиться, что сохранили эти разговоры в «Сообщениях» и не удаляли их, чтобы предотвратить их автоматическое удаление с ваших устройств.