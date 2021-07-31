Google скоро лишит владельцев старых Android смартфонов возможности входить в аккаунт, без которого невозможно полноценно пользоваться сервисами.

С 27 сентября Google навсегда закроет возможность войти в учётную запись Google в приложениях. Это конечно коснется только смартфонов под управлением Android 2.3.7.

Стоит отметить, что Android 2.3.7 появилась 10 лет назад, и сейчас очень мало «живых» смартфонов под управлением этой версии ОС.

Предположительно, блокировка возможности использования учётной записи в Android 2.3.7 связана с безопасностью, так как эта ОС уже не способна защитить пользователей от взлома.