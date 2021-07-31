Главная » Новости

Осенью пользователям старых версий ОС Android закроют доступ в аккаунты Google

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 106 Опубликовано

Google скоро лишит владельцев старых Android смартфонов возможности входить в аккаунт, без которого невозможно полноценно пользоваться сервисами.
С 27 сентября Google навсегда закроет возможность войти в учётную запись Google в приложениях. Это конечно коснется только смартфонов под управлением Android 2.3.7.

Стоит отметить, что Android 2.3.7 появилась 10 лет назад, и сейчас очень мало «живых» смартфонов под управлением этой версии ОС.

Предположительно, блокировка возможности использования учётной записи в Android 2.3.7 связана с безопасностью, так как эта ОС уже не способна защитить пользователей от взлома.

Android Google
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов