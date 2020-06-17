Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще

Компания Microsoft анонсировала изменения в своей операционной системе, которые станут доступны вместе с новым обновлением.

Это обновление Windows 10 выйдет осенью, и в нем разработчики предложат более стабильную, быструю и оптимизированную систему.

Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.

Осеннее обновление имеет название Windows 10 20H2 и его уже внесли в систему Windows Insider Program с номером сборки 19042.330.