Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще

Осенью Microsoft сделает Windows 10 значительно проще17.06.2020 19:20
Компания Microsoft анонсировала изменения в своей операционной системе, которые станут доступны вместе с новым обновлением.
Это обновление Windows 10 выйдет осенью, и в нем разработчики предложат более стабильную, быструю и оптимизированную систему.
Как заявили в компании Microsoft, каждую весну они будут выпускать крупные обновления с изменениями и нововведениями, тогда как осенью будет выходить обновления с доработками в плане оптимизации, скорости работы и стабильности.
Осеннее обновление имеет название Windows 10 20H2 и его уже внесли в систему Windows Insider Program с номером сборки 19042.330.
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