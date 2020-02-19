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ОС Windows 7 подверглась массированной атаке хакеров

19.02.2020 23:14

Windows 7 официально не поддерживается с 14 января, и теперь популярная ОС уязвима перед самыми продвинутыми шпионскими программами.
После того как Microsoft официально прекратила выпускать патчи безопасности для ОС Windows 7, на нее резко увеличилось количество хакерских атак.

В свежем докладе Webroot Threat Report указано, что на операционную систему стало на 125% больше атак, причем 93% вирусов, которыми начали заражать Windows 7, оказались уникальными. Специалисты отмечают, что это самый большой показатель за всю историю наблюдения.

Пока хакеры сосредоточены на заражении компьютеров обычных пользователей, на системы предприятий атак зафиксировано в два раза меньше.

Webroot Threat Report перед созданием отчета проверила 37 млрд URL-адресов, 842 млн доменных имен и 4 млрд IP-адресов.

Больше всего было зафиксировано фишинговых атак с целью кражи данных пользователей, причем подмену в основном делают популярных сервисов Facebook, Microsoft, Apple, Google, PayPal и Dropbox.

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