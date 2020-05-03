ОС Windows 10 через Your Phone научили управлять музыкой в смартфоне

Microsoft регулярно расширяет возможности своего приложения Your Phone (Ваш телефон), которое представляет собой программу для ОС Windows 10 для связки смартфона и компьютер.

Данное приложение позволят отвечать на сообщения и звонки, поступившие на смартфон непосредственно с компьютера.

Работает Your Phone только с Android-аппаратами, на которых установлена Android 7 и более новая ОС.

Теперь Your Phone еще способна управлять воспроизведением музыки на Android смартфоне.

Поддерживается не только стандартный плеер смартфона, но также и сервис Spotify и ему подобные.

Пока управление музыкой на смартфоне с приложения Your Phone доступно для участников тестовой программы Windows Insiders.