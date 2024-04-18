ОС «Аврора» будет работать на российской игровой консоли

Компания «Открытая мобильная платформа» предлагает использовать свою операционную систему «Аврора» для управления первой российской игровой консолью.

Они имеют все необходимые инструменты для этого, включая «Аврора SDK», который позволяет разработчикам создавать и отлаживать игровой код. Они также поддерживают язык программирования С/С++, что позволяет переносить игры на различные аппаратные платформы.

Сейчас уже есть несколько десятков игр, адаптированных под «Аврору», в основном благодаря усилиям энтузиастов, использующих специализированный софт.

Это открывает новые возможности для создания игр на российских устройствах и подчеркивает потенциал платформы в области графики и оборудования.

Источник: Известия.