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ОС «Аврора» будет работать на российской игровой консоли

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Компания «Открытая мобильная платформа» предлагает использовать свою операционную систему «Аврора» для управления первой российской игровой консолью.

Они имеют все необходимые инструменты для этого, включая «Аврора SDK», который позволяет разработчикам создавать и отлаживать игровой код. Они также поддерживают язык программирования С/С++, что позволяет переносить игры на различные аппаратные платформы.

Сейчас уже есть несколько десятков игр, адаптированных под «Аврору», в основном благодаря усилиям энтузиастов, использующих специализированный софт.

Это открывает новые возможности для создания игр на российских устройствах и подчеркивает потенциал платформы в области графики и оборудования.

Источник: Известия.

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