Оригинальный Surface Duo теперь официально получит Android 11 к концу 2021 года

Surface Duo был запущен с Android 10 через два дня после начала выпуска Android 11 в прошлом году. После вчерашнего анонса Surface Duo 2 Microsoft обязуется к концу 2021 года довести операционную систему годичной давности до оригинального Android Foldable.

За последний год ежемесячные обновления Microsoft были в основном исправлениями ошибок и исправлениями безопасности. В прошлом году было заявлено, что складная платформа получит три года обновлений ОС и безопасности . По слухам, Android 11 появится «в середине 2021 года», а затем перейдет в « лето ». Поскольку падение официально началось вчера, последний срок истек.

Microsoft в настоящее время говорит о Verge ,что «остается стремиться обеспечить обновление поверхности Duo, и мы работаем, чтобы принести Android 11 для существующих клиентов до конца этого года.» Отсутствие точного свидания кажется показательным. Вчерашнее объявление твердой даты было бы хорошим утешением для существующих владельцев Duo. Дальнейший характер заявления, похоже, исключает, что октябрьское исправление безопасности принесет большое обновление ОС.

Это связано с тем, что Surface Duo 2 будет запущен с Android 11 в конце следующего месяца. Многие ожидают, что к тому времени Android 12 будет запущен на телефонах Pixel, что приведет к повторению прошлогодних сроков.

Между тем, Microsoft еще не сообщила подробностей о том, что обновление Android 11 принесет Surface Duo. Мы увидели новое приложение для камеры и аппаратные экранные уведомления, но вчера мы не увидели ничего нового в программном обеспечении.

Одной из возможных причин этой задержки могло быть то, что Microsoft была полностью сосредоточена на улучшении опыта Duo 2, чтобы устранить большую жалобу на первоначальный период запуска с ошибками.