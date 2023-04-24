Организация корпоративного онлайн обучения

Работа, развлечения, учеба в Интернете могут сопровождаться определенными трудностями. Так, сайт азартного клуба может быть заблокирован, и для выхода из ситуации было создано зеркало казино Клубника или аналогичный ресурс другого заведения. Участники системы образования иначе решают проблему доступа к обучению, используя специальные платформы для организации процесса.

Многие преподаватели корпоративных курсов столкнулись с проблемой организации онлайн обучения. Работа большинства провайдеров образовательных услуг либо вовсе не автоматизирована, либо применяет разобщенные, дорогие сервисы, использование которых нецелесообразно по разным причинам или вообще недоступно. Однако проблему можно легко решить при помощи специальных программ, например iSpring Learn. Платформа предоставляет все инструменты для дистанционного обучения, делая его таким же доступным и функциональным, как официальный сайт казино Клубника, где есть все необходимое для комфортной игры.

Функциональные возможности

iSpring Learn, как и многие другие системы – JustClick, WebTutor, GetCourse, Learme, Udemy и прочие, − позволяет быстро и продуктивно организовать онлайн обучение благодаря наличию полезных и необходимых функций.

Легкое управление

Управление структурой организаций (работа с преподавателями и учащимися) полностью автоматизирована. Создается организация, в которой директор раздает роли. Данные о пользователях собираются в базу и мгновенно обновляются. Информация о новом студенте появляется сразу, в результате чего преподаватель видит новых студентов.

Контроль задач

JustClick предлагает удобный менеджер задач, включающий в себя:

создание заданий;

пояснение их сути;

добавление ссылок, фото, заметок и т.д.;

расставление приоритетов;

распределение по категориям;

указание дедлайнов;

назначение исполнителей и прочее.

Все это позволяет максимально автоматизировать работу с задачами и структурировать их выполнение.

Наполнение контента

На платформе можно быстро создавать открытые/закрытые, платные/бесплатные курсы, модули, занятия. А также добавлять в занятия:

тесты с возможностью редактирования;

фото, видео и аудио;

различные тестовые задания;

таблицы, формулы;

Пользователь выбирает тот вариант, который ему подходит. Имеются специально выделенные блоки для инструкций и примеров, что позволяет полноценно подготовить тему, создать качественный контент.

Связь с пользователями

iSpring Learn дает возможность эффективно управлять рассылкой сообщений. Можно отправлять письма группам пользователей и отдельным участникам процесса. Каждый пользователь сразу получает уведомление о любых изменениях, которые его касаются: доступ к контенту, проверка домашнего задания и так далее.

Платформа iSpring Learn оптимизирует процесс обучения, экономит ресурсы и увеличивает прибыль. Данные всех участников защищены. Доступ к системе возможен с любых устройств – компьютеров, ноутбуков, планшетов, смартфонов. Обеспечены легкая интеграция с социальными сетями, круглосуточная поддержка, удобный и практичный интерфейс. Сервис дополнен своей библиотекой, что придает организации весомые преимущества. Также доступна статистика: контроль рабочего времени сотрудников, прохождения курсов.

Сервис максимально доступный и удобный, при этом непрерывно оптимизируется и совершенствуется. В скором времени планируется добавление чата с возможностью индивидуального и группового общения.