Организаторы Евро-2020 рассказали о приложении турнира для смартфонов

Как сообщается, программа будет полезна как тем, кто собирается смотреть матчи дома, так и тем, кто планирует посещать поединки команд на стадионах. Первая категория болельщиков оценит наличие в приложении онлайн-трансляций встреч Евро-2020, актуальных новостей о сборных стран и значимых событиях чемпионата, календаря игр, а также турнирных таблиц, которые постоянно обновляются, и статистики выступлений команд-участниц.

Тем фанатам, которые хотят с трибун понаблюдать за сражениями сборных, приложение предоставит последние данные о билетах, интерактивные путеводители по городам, принимающим матчи, и оповещения о мероприятиях, приуроченных к Евро-2020. Мобильная программа доступна для скачивания в AppStore и Google Play.

До чемпионата осталось чуть больше месяца, и уже появились первые прогнозы на Евро-2021(2020). Многие эксперты предрекают победу Франции, Бельгии и Англии. Сбудутся ли эти предположения и сможет ли национальная команда нашей страны выйти из группы — узнаем совсем скоро: турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года.