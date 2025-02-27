Опустошают счета граждан: какое вредоносное ПО грозит безопасности денег

В 2024 году киберпреступники украли из счетов россиян более 27 миллиардов рублей, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме по кибербезопасности. Мошенники использовали конкурентные программы для перехвата секретных кодов и взлома банковских приложений, пишет Российская газета.

Наибольшую опасность представляет вирус SpyNote, который стал причиной около половины краж с картой в последние полгода.

Этот вирус скрывается под обычными приложениями и позволяет злоумышленникам получить доступ к устройствам жертвами, следить за их действиями и красть деньги.

Набиуллина добавила, что некоторые банки уже имеют хорошую защиту, но многие остаются уязвимыми. Центробанк планирует решить эту проблему к концу первого квартала 2025 года, применив меры к банкам, которые не выполняют требования.