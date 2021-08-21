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Опуликовали все характеристики нового смартфона Galaxy M52 5G от Samsung

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Samsung в ближайшее время обновит свою популярную во всем мире линейку Galaxy M.

Сейчас корейская компания готовится к презентации Galaxy M32 и Galaxy M52. Эти смартфоны получат поддержку сетей пятого поколения и Super AMOLED экраны.

Накануне сетевой источник раскрыл все основные характеристики Galaxy M52 5G. Так, сообщается, что в основе этого смартфона ляжет процессор Snapdragon 778G от компании Qualcomm.

Процессор будет работать в связке с 6 или 8 ГБ оперативной памяти, в зависимости от версии аппарата. Постоянной памяти покупателю будет предлагаться 128 ГБ.

Сообщается, что в будущей новинке установят 6,7-дюймовый Super AMOLED экран с разрешением Full HD+.

С лицевой стороны разместится 32 Мп камера для селфи с диафрагмой F/2,2, а на задней панели установят блок с датчиками 64 Мп, 12 Мп и два по 5 Мп. Размеры Galaxy M52 – 164х75х7 мм, масса – 175 граммов.

Samsung Galaxy M52 будет работать под управлением Android 11 с оболочкой One UI 3.1. Ожидается, что презентация Galaxy M32 и Galaxy M52 состоится 25 августа.

Samsung Samsung Galaxy M52 5G
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