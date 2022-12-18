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Опубликованы цены на новейшие процессоры AMD серии Ryzen 7000

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Презентация новых процессоров состоится в начале января и пройдет в рамках выставки CES 2023.

Уже 9 января чипы поступят в продажу, при этом уже раскрыты цены и некоторые характеристики процессоров. В сети появился документ, в нем и содержится информация о стоимости. Итак, AMD представит серию Ryzen 7000, в которой будут модели 7900, 7700 и 7600.

Новые модели имеют такое же количество ядер, что и предшественников, при этом характеризуются TDP 65 Вт. Энергопотребление снизили за счет понижения частот.

У процессора Ryzen 9 7900 максимальная частота выше, чем у Ryzen 9 7900X.

Что касается цен, то цены на новинки ниже, чем на актуальные модели на момент выхода, но недавно AMD заметно снизила цены на Ryzen 7000. То есть в сравнении с актуальными ценниками, новые процессоры окажутся на 10 долларов дешевле.

AMD
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