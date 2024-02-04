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Опубликованы цены на глобальную версию фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Перед официальным глобальным запуском, надежный информатор Судханшу Амбхоре из Appuals поделился подробностями о ценах на Xiaomi Smart Band 8 Pro в Европе.

Опубликованы цены на глобальную версию фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8 Pro

Согласно утечке, официальная цена Band 8 Pro в Европе составит 89 евро. Однако, в зависимости от рекламных акций и местных налогов, розничные продавцы могут предлагать его всего за 69 евро.

Xiaomi Smart Band 8 Pro будет доступен в черном и серебристом цветах. В модели установлен 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц. Устройство водонепроницаемое и способно работать на глубине до 5 метров.

Функциональные возможности фитнес-трекера включают мониторинг сердечного ритма, датчик SpO2, отслеживание сна, мониторинг менструального цикла и уровня стресса.

Он также поддерживает более 150 спортивных режимов и оснащен встроенным чипом GNSS, который поддерживает более пяти спутниковых систем и позволяет точно отслеживать маршрут.

Устройство также имеет встроенного голосового помощника, который можно использовать для управления другими смарт-устройствами Xiaomi.

Фитнес-браслет еще оснащен камерой и функцией управления музыкой, а также может отображать информацию о погоде и уведомления.

За автономность Band 8 Pro будет отвечать батарея на 297 мАч, которая обеспечит до 14 дней работы при полной зарядке.

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