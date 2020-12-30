Опубликованы странные рендеры телефонов Motorola с изогнутым дисплеем и перфорированным дизайном

Как видно на изображениях, в телефоне Motorola виден перфорированный дисплей. Кроме того, экран выглядит изогнутым со всех четырех сторон. Ожидается, что в телефоне будет замечательно высокое соотношение экрана к корпусу. Следовательно, похоже, что это может быть флагман премиум-класса от бренда. В экран вроде бы встроен сканер отпечатков пальцев.

Тот же источник в Weibo поделился схемой задней панели телефона. Его можно увидеть с модулем камеры прямоугольной формы в верхней половине спины. Кажется, что в камеру входят три или четыре камеры и светодиодная вспышка.

Дизайн телефона кажется подходящим для преемника флагмана Motorola Edge +, который стал официальным в начале этого года. Тем не менее, читателям рекомендуется подождать новых утечек, чтобы узнать точный дизайн будущего флагмана Motorola с питанием от SD888.

В 2020 и 2019 годах Lenovo выпустила меньше телефонов Motorola в Китае. Глава подразделения мобильной связи Lenovo в Китае Чен Цзинь недавно поделился изображением розничной упаковки будущего телефона Motorola. На изображении предполагается, что компания может вернуться к запуску новых телефонов Motorola в Китае в 2021 году .