Опубликованы снимки распаковки нового Samsung Galaxy Z Fold 2

Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 — смартфон-трансформер за 2000 долларов, который раскладывается, открывая гигантский 7,6-дюймовый экран размером с планшет.

Он поставляется в коробке, которая примерно в два раза шире обычной коробки для смартфона, и даже дизайн коробки новаторский и крутой: она раскрывается, как крылья бабочки, открывая свое содержимое. Вот что внутри:

Galaxy Z Fold 2.

Адаптер питания 25 Вт с USB-C.

Кабель USB-C — USB-C.

Наушники-вкладыши USB-C (включены только в модели для других стран, в модели для США не входят).

Инструмент для SIM-карты.

Руководство пользователя.

Брошюра об обслуживании Galaxy Z Premier, Брошюра с историей бренда.

В отличие от других топовых телефонов Samsung, Z Fold 2 выпускается в одной версии: модель, которая оснащена процессором Qualcomm Snapdragon. Есть отличия в зависимости от рынка: пара наушников USB-C включена в европейскую версию, но наушники отсутствуют в коробке модели для США.

Есть еще две вещи, которые НЕ входят в комплект: нет корпуса и нет беспроводных наушников. Samsung отдельно продает два официальных чехла для Z Fold 2: один кожаный, а другой — подставку.

Также стоит отметить, что Z Fold 2 поставляется со съемной пластиковой защитной пленкой для экрана. Однако не удаляйте его самостоятельно! Хотя технически вы можете, Samsung советует вам обратиться в сервисный центр Samsung и попросить специалиста удалить его для вас, иначе вы рискуете повредить экран.

Говоря об этом драгоценном большом экране, есть одна приятная особенность: если вы каким-то образом сломаете его, замена экрана обойдется вам в 150 долларов. Компания делает это, чтобы успокоить и продвигать этот телефон даже среди неуклюжих фанатов. Имейте в виду, что эта цена в 150 долларов применяется только для одной замены экрана, если вы сломаете экран во второй раз, применяются цены без скидки — 600 долларов.

После нескольких часов использования Galaxy Z Fold 2 выглядит более изысканным, чем предыдущий. Samsung использует ультратонкое стекло для дисплея, а вся конструкция телефона очень прочная. Однако самые большие улучшения могут быть в шарнире: он регулируется с приятным, плавным ощущением, и вы можете оставить телефон наклоненным под углом, и он будет удерживать этот угол без качания.

В сложенном состоянии телефон на удивление узкий и удобный. В то же время он довольно толстый и высокий, поэтому, хотя технически он вполне умещается в кармане, носить его таким образом определенно неудобно.

Z Fold 2 оказался невероятно быстрым и отзывчивым. 7,6-дюймовый AMOLED-экран отличается красивыми цветами и поддерживает быструю частоту обновления 120 Гц. Батарея емкостью 4500 мАч внутри не кажется достаточной для питания гигантского 7,6-дюймового экрана в течение длительного времени, но примерно за 1 час использования телефон потерял около 6% заряда батареи.