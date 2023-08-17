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Опубликованы снимки нового смартфона «Р-ФОН» с российской ОС «РОСА Мобайл»

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СМИ сообщили о первых фотографиях и видео российского смартфона «Р-ФОН», который работает на операционной системе «РОСА Мобайл». Материалы были опубликованы директором Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимиром Зыковым 17 августа в Telegram-канале.

Опубликованы снимки нового смартфона «Р-ФОН» с российской ОС «РОСА Мобайл»

По словам Владимира Зыкова, продажи этого смартфона могут начаться в 2024 году. Он поделился некоторыми характеристиками устройства, такими как 8 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт встроенной памяти, 6,7-дюймовый экран, 50-мегапиксельная основная камера, наличие двух SIM-карт и датчика отпечатка пальца.

Зыков также отметил, что полные возможности операционной системы и интерфейс остаются в тайне до официального анонса. Он сообщил, что операционная система «РОСА Мобайл» будет доступна корпоративному сектору и госзаказчикам еще в текущем году.

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