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Опубликованы результаты тестов видеокарты GeForce RTX 3080

17.09.2020 08:59

Nvidia пообещала, что графические процессоры серии RTX 30 с графическим процессором Ampere станут «величайшим поколением» компании за всю историю, и это не было преувеличением. GeForce RTX 3080 Founders Edition за 699 ​​долларов полностью превосходит своих предшественников в производительности, работая с самыми разными технологическими достижениями.

Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition превосходит все, что было до нее. Если вы хотите очистить 60 кадров в секунду при 4K или протестировать пределы монитора 144 Гц, 1440p с каждой настройкой изображения, установленной на максимум, это именно та карта, которая вам нужна (если только вы не планируете покупать видеокарту GeForce с 8K за 1500 долларов RTX 3090, которая выйдет на следующей неделе).

Опубликованы результаты тестов видеокарты GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080 более чем на 80 процентов быстрее, чем RTX 2080 по идентичной цене в нескольких играх с разрешением 4K, и более чем на 60 процентов быстрее в остальных. Единственная игра, которая не достигает этих высоких отметок, — это Grand Theft Auto V, но это потому, что RTX 3080 настолько быстра, что раздвигает пределы игрового движка, даже когда графическому процессору нужно подтолкнуть все эти пиксели к 4K. Это на 25-30 процентов быстрее, чем даже RTX 2080 Ti, флагман последнего поколения за 1200 долларов.

Опубликованы результаты тестов видеокарты GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080 FE обгоняет RTX 2080 и при разрешении 1440p. На самом деле отрыв немного уменьшается, потому что эта карта настолько быстрая, что даже процессор Intel, разогнанный до 5 ГГц, изо всех сил пытается передать ему кадры достаточно быстро. Это отличный вариант для сверхширокого монитора 3440×1440, который разделяет разницу между 1440p и 4K.

Опубликованы результаты тестов видеокарты GeForce RTX 3080

Все это говорит о том, что подавляющее большинство геймеров используют монитор 1080p, и GeForce RTX 3080 будет излишней покупкой в ​​сочетании с дисплеем HD. Если вы сохраните визуальные настройки на Ultra при 1080p с этой видеокартой, процессор станет узким местом. Да, GeForce RTX 3080 по-прежнему сохраняет значительное преимущество над RTX 2080 при разрешении 1080p, но общее превосходство стремительно падает, и в некоторых играх нет никакого ощутимого преимущества в производительности.

Опубликованы результаты тестов видеокарты GeForce RTX 3080

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