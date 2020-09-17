Опубликованы результаты тестов видеокарты GeForce RTX 3080

Nvidia пообещала, что графические процессоры серии RTX 30 с графическим процессором Ampere станут «величайшим поколением» компании за всю историю, и это не было преувеличением. GeForce RTX 3080 Founders Edition за 699 ​​долларов полностью превосходит своих предшественников в производительности, работая с самыми разными технологическими достижениями.

Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition превосходит все, что было до нее. Если вы хотите очистить 60 кадров в секунду при 4K или протестировать пределы монитора 144 Гц, 1440p с каждой настройкой изображения, установленной на максимум, это именно та карта, которая вам нужна (если только вы не планируете покупать видеокарту GeForce с 8K за 1500 долларов RTX 3090, которая выйдет на следующей неделе).

GeForce RTX 3080 более чем на 80 процентов быстрее, чем RTX 2080 по идентичной цене в нескольких играх с разрешением 4K, и более чем на 60 процентов быстрее в остальных. Единственная игра, которая не достигает этих высоких отметок, — это Grand Theft Auto V, но это потому, что RTX 3080 настолько быстра, что раздвигает пределы игрового движка, даже когда графическому процессору нужно подтолкнуть все эти пиксели к 4K. Это на 25-30 процентов быстрее, чем даже RTX 2080 Ti, флагман последнего поколения за 1200 долларов.

GeForce RTX 3080 FE обгоняет RTX 2080 и при разрешении 1440p. На самом деле отрыв немного уменьшается, потому что эта карта настолько быстрая, что даже процессор Intel, разогнанный до 5 ГГц, изо всех сил пытается передать ему кадры достаточно быстро. Это отличный вариант для сверхширокого монитора 3440×1440, который разделяет разницу между 1440p и 4K.

Все это говорит о том, что подавляющее большинство геймеров используют монитор 1080p, и GeForce RTX 3080 будет излишней покупкой в ​​сочетании с дисплеем HD. Если вы сохраните визуальные настройки на Ultra при 1080p с этой видеокартой, процессор станет узким местом. Да, GeForce RTX 3080 по-прежнему сохраняет значительное преимущество над RTX 2080 при разрешении 1080p, но общее превосходство стремительно падает, и в некоторых играх нет никакого ощутимого преимущества в производительности.