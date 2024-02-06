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Опубликованы рендеры нового смартфона OnePlus серии Nord

Автор На чтение 2 мин Просмотров 6 Опубликовано

OnePlus готовит новый смартфон из серии Nord, как сообщают источники. Пока официальное название устройства неизвестно, но недавняя утечка рендеров позволяет нам заглянуть в будущий дизайн. Судя по всему, это может быть следующая модель в линейке Nord.

Опубликованы рендеры нового смартфона OnePlus серии Nord

Согласно информации, утечка указывает на модель устройства CPH2613. Хотя название смартфона не упоминается, дизайн намекает на то, что это может быть преемник Nord CE 3 или Nord CE 3 Lite.

Рендеры показывают плоские переднюю и заднюю панели с закругленными углами. На передней панели есть отверстие для селфи-камеры, а на задней — две вертикальные камеры и модуль светодиодной вспышки.

Отчет также упоминает встроенный сканер отпечатков пальцев под дисплеем, что намекает на наличие плоского AMOLED-экрана.

Помимо этого есть основной микрофон, порт USB Type C, решетка динамика и слот для SIM-карты в нижней части устройства, а в верхней — инфракрасный датчик, дополнительный микрофон и разъем 3,5 мм для наушников.

Отчет также подтверждает наличие 50-мегапиксельной основной камеры на задней панели с поддержкой OIS и EIS, а также 16-мегапиксельной селфи-камеры с EIS.

Хотя официальные подробности о новом смартфоне OnePlus Nord пока не разглашаются, эти утечки рендеров позволяют нам представить его дизайн и некоторые характеристики.

Ожидается, что OnePlus скоро представит эту новую модель, чтобы расширить свою популярную серию Nord.

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