Опубликованы рендеры нового смартфона OnePlus серии Nord

OnePlus готовит новый смартфон из серии Nord, как сообщают источники. Пока официальное название устройства неизвестно, но недавняя утечка рендеров позволяет нам заглянуть в будущий дизайн. Судя по всему, это может быть следующая модель в линейке Nord.

Согласно информации, утечка указывает на модель устройства CPH2613. Хотя название смартфона не упоминается, дизайн намекает на то, что это может быть преемник Nord CE 3 или Nord CE 3 Lite.

Рендеры показывают плоские переднюю и заднюю панели с закругленными углами. На передней панели есть отверстие для селфи-камеры, а на задней — две вертикальные камеры и модуль светодиодной вспышки.

Отчет также упоминает встроенный сканер отпечатков пальцев под дисплеем, что намекает на наличие плоского AMOLED-экрана.

Помимо этого есть основной микрофон, порт USB Type C, решетка динамика и слот для SIM-карты в нижней части устройства, а в верхней — инфракрасный датчик, дополнительный микрофон и разъем 3,5 мм для наушников.

Отчет также подтверждает наличие 50-мегапиксельной основной камеры на задней панели с поддержкой OIS и EIS, а также 16-мегапиксельной селфи-камеры с EIS.

Хотя официальные подробности о новом смартфоне OnePlus Nord пока не разглашаются, эти утечки рендеров позволяют нам представить его дизайн и некоторые характеристики.

Ожидается, что OnePlus скоро представит эту новую модель, чтобы расширить свою популярную серию Nord.