Опубликованы рендеры нового iPod Touch 2021 в стиле iPhone 12

Apple свой музыкальный плеер iPod Touch не обновляла уже много лет, и ожидается что в текущем году компания выпустит новую модель.

В 2021 году iPod исполняется 20 лет. В честь этого американская компания выпустит новое поколение iPod Touch. Предположительно, модель будет выполнена в стиле iPad Pro и iPhone 12.

Независимый дизайнер показал рендеры iPod Touch 2021. По мнению автора, в аппарате не будет Touch ID и системы Face ID, а сканер отпечатка пальца разместят на боковой грани.

За счет такого решения экран плеера будет полностью безрамочным и значительно больше чем у текущего iPod Touch.