Опубликованы рендерные изображения смартфона HTC Desire 21 Pro

HTC ранее была лидером смартфонов, когда выпускала полноценные флагманские устройства с хорошими камерами, мощными процессорами и качественными экранами.

Сейчас производитель уже несколько лет терпит убытки, при этом старается выпускать новые устройства, которые как правило проигрывают конкурентам по всем параметрам.

Сейчас HTC готовит Desire 21 Pro. Недавно в Сети появились рендерные изображения будущей новинки, и судя по ним можно понять, что в аппарате установят ЖК-экран.

Такой вывод можно сделать исходя из нижней рамки, которая в основном используется если устанавливается IPS-матрица.



На тыльной стороне устройства установлен прямоугольный блок с четырьмя датчиками и модулем светодиодной фотовспышки.

Сканер отпечатка пальца в HTC Desire 21 Pro будет размещен в кнопке питания на правой стороне.

Что будет под «капотом» Desire 21 Pro пока не сообщается, также пока неизвестна дата презентации смартфона.