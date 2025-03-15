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Опубликованы предварительные цены на планшеты серии Samsung Galaxy Tab S10 FE

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Samsung в 2025 году выпустит планшеты Galaxy Tab S10 FE и Tab S10 FE+. Хотя точная дата выхода пока неизвестна, активные утечки информации в последние недели предполагают, что релиз близок.

Galaxy Tab S10 FE с поддержкой только Wi-Fi будет доступен в версиях с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 499 долларов, а также в варианте с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти за 569 долларов.

Tab S10 FE+ будет стоить дороже, предлагая те же варианты памяти: 8 ГБ/128 ГБ за 649 долларов и 12 ГБ/256 ГБ за 749 долларов. Указанные цены относятся к моделям без сотовой связи.

Таким образом, новые планшеты серии Tab S10 FE будут стоить дороже своих предшественников. Для сравнения, Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+ стоили 449 и 599 долларов соответственно, что означает повышение цены на 50 долларов.

Опубликованы предварительные цены на планшеты серии Samsung Galaxy Tab S10 FE

Samsung Samsung Galaxy Tab S10 FE
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