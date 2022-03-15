Опубликованы полные характеристики Samsung Galaxy A33 5G, который выйдет 17 марта

17 марта Samsung анонсирует новую серию телефонов среднего класса A. Скорее всего, на мероприятии будут представлены как минимум два телефона, а именно Galaxy A33 5G и Galaxy A53 5G. В преддверии запуска Appuals опубликовал отчет, в котором раскрываются все характеристики смартфона. В отчете также содержатся просочившиеся пресс-рендеры устройства.

Технические характеристики Samsung Galaxy A33 5G

Galaxy A33 5G будет оснащен 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED с каплевидным вырезом Infinity-U. Он будет предлагать разрешение FH + D 1080 x 2400 пикселей, частоту обновления 90 Гц и плотность пикселей 412 пикселей. Экран будет оснащен защитой Gorilla Glass 5.

Полностью новый чипсет Samsung Exynos 1280 будет присутствовать под капотом Galaxy A33 5G. Его будут сопровождать 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Он будет поставляться с предустановленной ОС Android 12 и One UI 4.1. В целях безопасности он будет предлагать такие функции, как сканер отпечатков пальцев ins-creek и поддержку разблокировки лица.

Galaxy A33 5G будет оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт. Он будет оснащен 13-мегапиксельной фронтальной камерой, а его задняя часть будет оснащена 48-мегапиксельной (основной, с OIS) + 8-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 2-мегапиксельной (макро) + 2-мегапиксельной (глубина ) блок с четырьмя камерами. A33 будет поставляться с другими функциями, такими как поддержка двух SIM-карт с 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, NFC, двойной стереодинамик с поддержкой Dolby Atmos и порт USB-C. Телефон измеряет 159,7 х 74 х 8,1 мм и весит 186 граммов. Наконец, он будет поддерживать водонепроницаемость IP67.

Цены на Samsung Galaxy A33 5G

Galaxy A33 5G будет доступен в четырех цветах : черном, синем, персиковом и белом. Он может поставляться в одной комплектации 6 ГБ + 128 ГБ по цене 379 евро.