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Опубликованы первые «живые» фотоснимки базового iPhone 15 до дебюта

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

До презентации iPhone 15 еще очень много времени, про аппарат пока ничего достоверно неизвестно, но в сети еще с прошлого года стала появляться инсайдерская информация.

Ранее источники в основном рассказывали про iPhone 15 Pro, теперь очередь дошла до младшей версии — iPhone 15.

В Twitter пользователь с ником Unknownz21 опубликовал фото прототипа iPhone 15, в котором можно увидеть главные изменения базовой версии.

Как и ожидалось, в iPhone 15 появится «динамический остров», сейчас этот вырез есть только у Pro-версий. Также отмечается, что аппарат все-таки лишится Lightning, вместо него установят порт USB-C.

Еще на снимке можно заметить, что корпус смартфона будет выполнен из алюминия, а задняя стеклянная панель будет глянцевой.

Ожидается, что серьезных изменений в серии iPhone 15 не произойдет, и самым главным нововведением станет переход на USB-C и поддержка более быстрой зарядки.

Опубликованы первые «живые» фотоснимки базового iPhone 15 до дебюта Опубликованы первые «живые» фотоснимки базового iPhone 15 до дебюта

 

iPhone 15
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