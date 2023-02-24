Опубликованы первые «живые» фотоснимки базового iPhone 15 до дебюта

До презентации iPhone 15 еще очень много времени, про аппарат пока ничего достоверно неизвестно, но в сети еще с прошлого года стала появляться инсайдерская информация.

Ранее источники в основном рассказывали про iPhone 15 Pro, теперь очередь дошла до младшей версии — iPhone 15.

В Twitter пользователь с ником Unknownz21 опубликовал фото прототипа iPhone 15, в котором можно увидеть главные изменения базовой версии.

Как и ожидалось, в iPhone 15 появится «динамический остров», сейчас этот вырез есть только у Pro-версий. Также отмечается, что аппарат все-таки лишится Lightning, вместо него установят порт USB-C.

Еще на снимке можно заметить, что корпус смартфона будет выполнен из алюминия, а задняя стеклянная панель будет глянцевой.

Ожидается, что серьезных изменений в серии iPhone 15 не произойдет, и самым главным нововведением станет переход на USB-C и поддержка более быстрой зарядки.