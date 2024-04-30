Опубликованы первые живые фото смартфона Meizu 21 Note

Meizu, несмотря на свое объявление о выходе с рынка смартфонов, продолжает работать над новым телефоном.

Появились изображения Meizu 21 Note, которые показывают тройную камеру на задней панели и градиентное матовое покрытие.

Ожидается, что телефон будет оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с плавной частотой обновления 120 Гц. Также говорят, что устройство будет иметь мощный процессор и большой аккумулятор с быстрой зарядкой.

Meizu 21 Note может стать конкурентом для других субфлагманских смартфонов на рынке.