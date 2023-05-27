Опубликованы первые живые фото прототипов всех версий новых iPhone 15

Производители чехлов стали источником первых фотографий новых iPhone 15, так как именно им заранее позволяют создавать свою продукцию и дают муляжи.

Муляжи всех устройств линейки, которую представят в сентябре, оказались в распоряжении портала MacRumors.

В результате появились в Сети фотографии и видео смартфонов iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

В отличие от предшественников новинки будут иметь такие же размеры, формы, толщину корпусов и модулей камер, но получат USB-C вместо Lightning.