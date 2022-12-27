Опубликованы первые официальные изображения новых Samsung Galaxy S23+ и Galaxy S23 Ultra

Samsung запланировала презентацию серии смартфонов Galaxy S23 и новых носимых гаджетов на 1 февраля 2023 года.

До презентации еще достаточно далеко, а в сети уже показали официальные изображения новых смартфонов.

Инсайдер слил в Сеть Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra в эксклюзивных цветах.

Были продемонстрированы рекламные изображения, на которых можно увидеть смартфоны в новых цветах, которые станут трендовыми в 2023 году.

Galaxy S23 Plus показали в розовом цвете, а Galaxy S23 Ultra в фиолетовом. Конечно компания выпустит и другие цвета смартфонов, но именно эти должны стать узнаваемыми и привлечь новых покупателей.