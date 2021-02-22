Опубликованы фотографии третьего поколения наушников AirPods

В сети распространили первые фотографии, на которых якобы запечатлены новые беспроводные наушники компании Apple.

Речь идет об AirPods новой генерации, дебют которых ожидается в этом году.

Подробностей о новинках мало, но подтвердилась информация, что наушники выполнили в дизайне AirPods Pro.

При этом их возможности будут проще в сравнении с последними.

Сообщается, что новинки относятся к классу внутриканальных наушников, тогда как актуальное поколение является вкладышами.

Ножки в наушниках будут чувствительны к сжиманию, а их автономность составит 5 часов.