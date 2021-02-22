Опубликованы фотографии третьего поколения наушников AirPods

Опубликованы фотографии третьего поколения наушников AirPods22.02.2021 06:56
В сети распространили первые фотографии, на которых якобы запечатлены новые беспроводные наушники компании Apple.
Речь идет об AirPods новой генерации, дебют которых ожидается в этом году.
Подробностей о новинках мало, но подтвердилась информация, что наушники выполнили в дизайне AirPods Pro.
При этом их возможности будут проще в сравнении с последними.
Сообщается, что новинки относятся к классу внутриканальных наушников, тогда как актуальное поколение является вкладышами.
Ножки в наушниках будут чувствительны к сжиманию, а их автономность составит 5 часов.
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