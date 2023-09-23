Опубликованы первые фото новой версии российской операционной системы «Аврора 5.0»

На выставке Kazan Digital Week была продемонстрирована новая версия российской операционной системы «Аврора 5.0», ее показ состоялся на планшете KVADRA_T от YADRO. Визуально интерфейс «Аврора 5.0» напоминает iPadOS — с обновленными иконками приложений и интуитивно понятными элементами управления. При этом в меню «настройки» сохраняется некоторая «старомодность» шрифтов и символов.

Главное нововведение «Авроры 5.0» — упрощенная навигация жестами по типу iPadOS. Это позволяет быстро переключаться между приложениями и использовать многозадачность. Представитель «Открытой мобильной платформы» признался, что они вдохновлялись программными разработками Apple, чтобы сделать управление интуитивным и простым.

Операционная система KVADRA_T на «Авроре 5.0» работает быстро, с плавными анимациями и хорошей отзывчивостью. Однако как система будет вести себя при длительном использовании, пока неизвестно. Релиз «Авроры 5.0» запланирован на январь 2024 года.