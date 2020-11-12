Опубликованы первые эскизы дизайна камер Huawei Nova 8 и Honor V40

Huawei недавно выпустила смартфоны Nova 8 SE в Китае. По слухам, линейка Nova 8 также включает телефоны Nova 8 и Nova 8 Pro. Сообщается, что суббренд Huawei Honor также работает над запуском серии флагманских телефонов Honor V40. Китайский жучок утверждает , что серия Huawei Nova 8 и телефоны Honor V40 будет официальным в декабре.

Хотя ожидается, что Huawei проведет отдельные мероприятия по запуску серий Nova 8 и Honor V40, есть вероятность, что компания объявит о них вместе на ежегодной пресс-конференции. Никакой новой информацией о характеристиках смартфонов Nova 8 и Honor V40 аналитик не поделился.

Другой аналитик поделился схемой, показывающей расположение задней камеры телефонов Nova 8 и Honor V40. На изображении видно, что оба телефона могут быть оснащены четырьмя камерами. V40 имеет корпус камеры прямоугольной формы, а Nova 8 имеет модуль камеры овальной формы. В утечке нет информации о камерах обоих смартфонов.

Недавние отчеты показали, что Nova 8 и Nova 8 Pro могут поставляться с OLED-панелями с дырочным дизайном. Модель Pro может быть оснащена дисплеем с двумя дырочками и закругленными краями . Предполагается, что Nova 8 может иметь Dimensity 820, тогда как модель Pro будет поставляться с Dimensity 1000+ SoC.

Ожидается, что серия Honor V40 будет иметь 6,72-дюймовый изогнутый экран FHD + с поддержкой частоты обновления 120 Гц. V40 Pro может иметь Dimensity 1000+ SoC, а V40 Pro Plus может поставляться с Kirin 9000 SoC. Серия V40, вероятно, будет оснащена 50-мегапиксельным основным объективом Sony IMXRYYB и может быть оснащена быстрой зарядкой SuperCharge мощностью 66 Вт и беспроводной зарядкой 40 Вт.