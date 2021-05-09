Опубликованы первые данные о беспроводной гарнитуре Samsung Galaxy Buds 2

На тематическом портале GalaxyClub появилась информация про новое поколение беспроводных наушников Galaxy Buds 2.

Ресурс раскрыл данные про цветовую гамму устройства и ориентировочную дату презентации.

Согласно данным источнику, Samsung Galaxy Buds 2 будут представлены одновременно со смартфонами Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy S21 FE.

Это произойдёт в третьем квартале, предположительно в конце июля или начале августа.

Наушники предложат в черном, белом, зеленом и фиолетовом цветах. Источник также написал, что беспроводные наушники в Европе будут стоить около 15 тыс. рублей.