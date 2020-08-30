Опубликованы основные особенности Huawei EMUI 11 на базе Android 11

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время буквально борется за свою жизнь на рынке смартфонов. Компания выпустит серию Huawei Mate 40 через несколько недель. Однако это может быть его последняя флагманская серия за какое-то время. Помимо слухов о Hongmeng 2.0, есть сообщения о том, что система Huawei EMUI 11 также будет запущена на HDC 2020 (Конференция разработчиков Huawei). Система EMUI 11 основана на Android 11. HDC 2020 стартует 10 сентября.

Согласно последним сообщениям , EMUI 11 (Android 11) будет иметь несколько новых функций. Вот основные функции, которых следует ожидать от Huawei EMUI 11:

Улучшение GPU Turbo.

Лучшее управление одной рукой.

Улучшенное управление жестами.

Обмен файлами станет проще.

Повышенная безопасность.

Улучшенный режим полета: когда функция Bluetooth активна, она не будет отключена при переключении в режим полета.

Недавние сообщения утверждают, что последняя система Huawei будет работать на базе Android 11. Судя по предположениям, Google официально выпустит официальную версию Android 11 8 сентября. Это означает, что у Huawei может быть эта система непосредственно перед запуском серии Mate 40.

Уже известно, что EMUI 11 поступит в продажу с Huawei Mate 40 Series. Этот смартфон будет официально выпущен 15 сентября. Помимо системы, есть сообщения, что серия Mate 40 будет поставляться с процессором Kirin 9000 SoC. Однако мы не знаем, будет ли вся серия использовать этот чип. Тем не менее, есть сообщения, что Huawei Mate 40 будет поставляться с EMUI 10.x. Только Mate 40 Pro будет использовать систему EMUI 11 при запуске.