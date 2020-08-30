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Опубликованы основные особенности Huawei EMUI 11 на базе Android 11

30.08.2020 10:45

Китайский производственный гигант Huawei в настоящее время буквально борется за свою жизнь на рынке смартфонов. Компания выпустит серию Huawei Mate 40 через несколько недель. Однако это может быть его последняя флагманская серия за какое-то время. Помимо слухов о Hongmeng 2.0, есть сообщения о том, что система Huawei EMUI 11 также будет запущена на HDC 2020 (Конференция разработчиков Huawei). Система EMUI 11 основана на Android 11. HDC 2020 стартует 10 сентября.

Опубликованы основные особенности Huawei EMUI 11 на базе Android 11

Согласно последним сообщениям , EMUI 11 (Android 11) будет иметь несколько новых функций. Вот основные функции, которых следует ожидать от Huawei EMUI 11:

  • Улучшение GPU Turbo.
  • Лучшее управление одной рукой.
  • Улучшенное  управление жестами.
  • Обмен файлами станет проще.
  • Повышенная безопасность.
  • Улучшенный режим полета: когда функция Bluetooth активна, она не будет отключена при переключении в режим полета.

Недавние сообщения утверждают, что последняя система Huawei будет работать на базе Android 11. Судя по предположениям, Google официально выпустит официальную версию Android 11 8 сентября. Это означает, что у Huawei может быть эта система непосредственно перед запуском серии Mate 40.

Уже известно, что EMUI 11 поступит в продажу с Huawei Mate 40 Series. Этот смартфон будет официально выпущен 15 сентября. Помимо системы, есть сообщения, что серия Mate 40 будет поставляться с процессором Kirin 9000 SoC. Однако мы не знаем, будет ли вся серия использовать этот чип. Тем не менее, есть сообщения, что Huawei Mate 40 будет поставляться с EMUI 10.x. Только Mate 40 Pro будет использовать систему EMUI 11 при запуске.

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