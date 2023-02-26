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Опубликованы новые качественные рендеры смартфона Honor Magic5 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Смартфоны Honor будут представлены на следующей неделе, но авторитетные инсайдеры показали внешность аппарата Honor Magic5 Pro и раскрыли его основные технические характеристики.
Так, инсайдер Эван Блэсс показал аппарат на качественных рендерах. Смартфон был продемонстрирован в зеленом и черном цвете.

На рендере можно увидеть двойную фронтальную камеру и крупный блок основной камеры с надписью 100х в центре блока.

На изображении также отчетливо видно перископную камеру, которая размещена в верхней части. Слева разместили сверхширокоугольный объектив.

Опубликованы новые качественные рендеры смартфона Honor Magic5 ProОпубликованы новые качественные рендеры смартфона Honor Magic5 Pro
Информатор под ником Digital Chat Station в социальной сети написал, что Honor Magic5 Pro получит SoC Snapdragon 8 Gen 2 и аккумулятор на 5000 мАч.

Также он раскрыл данные про основную камеру. Так, основной датчик смартфона будет формата 1,1 дюйма с разрешением 50 Мп.

Перископный модуль получит сенсор на 64 Мп, а в третьем объективе установят 50 Мп датчик изображения формата 1/1,5 дюйма.

Honor Honor Magic5 Pro
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